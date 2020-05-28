"لاعبو "لايبزيغ" دافعوا مثل "تلامذة المدارس

المصدر: أ ف ب

وجّه المدرب الشاب لنادي لايبزيغ يوليان ناغلسمان انتقادات لاذعة لدفاع فريقه بعد تعادله مع ضيفه هرتا برلين 2-2، الاربعاء في الدوري الألماني لكرة القدم، معتبراً أنهم تصرفوا مثل تلامذة المدارس.

عاد لايبزيغ الى مسلسل التعادلات وخسر فرصة اللحاق ببوروسيا دورتموند في وصافة الدوري الذي يتصدّره بايرن ميونيخ حامل اللقب بفارق 7 نقاط عن دورتموند.

قال ناغلسمان: لا يمكننا سوى لوم أنفسنا. يجب أن نتعلم في يوم من الأيام عدم تلقي الهدف الأول. عانينا في بداية المباراة، وهذا طبيعي لأنه الأسبوع الأول نخوض فيه مباراتين منذ عدة اسابيع".

وتلقى لايبزيغ الهدف الأول من ركلة ركنية عجز المدافعين بغرابة عن إبعادها، لتصل الى الصربي ماركو غروييتش الذي تابعها في الشباك في الدقيقة التاسعة.

تابع مدرب هوفنهايم السابق البالغ 32 عاما "تأخرنا لأننا كنا ندافع مثل فريق لتلامذة المدارس. ببساطة لم نقم بأي شيء، الجميع كان في موقعه، برغم ذلك سدد غروييتش بقدمه من داخل المنطقة".

أضاف مدرب الفريق الذي تعادل مع فرايبورغ 1-1 في آخر مباراة على ارضه "هذه المرة الثانية على التوالي نتلقى فيها على أرضنا هدفا من ركلة ثابتة".

وبرغم تقدمه 2-1 عبر التشيكي باتريك شيك بعد طرد لاعبه مارسيل هالستنبرغ، عجز لايبزيغ عن حصد النقاط وتلقى هدف التعادل من ركلة جزاء للبولندي كريستوف بيونتيك في الدقائق العشر الاخيرة.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز