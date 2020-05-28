وفاة والد مدرب أستون فيلا بسبب كورونا

المصدر: أ ف ب

توفي والد مدرب أستون فيلا الإنجليزي دين سميث بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن الأربعاء النادي المشارك في الدوري الانجليزي لكرة القدم. واشار نادي مدينة برمنغهام أن رون سميث (79 عاما)، كان يعاني من الفيروس منذ أربعة اسابيع.

كتب في بيان "يحزن عائلة استون فيلا أن تعلن وفاة رون سميث، والد مدربنا الحالي دين، عن عمر 79 عاما".. تابع "رون الذي كان يعيش أخيراً في دار رعاية بعد تشخيص إصابته بالرهايمر قبل ست سنوات، أصيب بالفيروس منذ اربعة أسابيع، وبعد فترة وجيزة في المستشفى توفي الى جانب افراد عائلته".

أضاف: كان رون، المشجع الدائم لأستون فيلا، في ملعب فيلا بارك لسنوات عديدة ونقل حبّه للنادي إلى أسرته، بالإضافة إلى تواجده الدائم في المباريات، كان رون شاهداً على الأيام الرائعة في مايو 1982 عندما رفع فيلا اللقب الأوروبي في روتردام.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز