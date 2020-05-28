"موقعة رادس" تجرّ رئيس "الكاف" إلى "التاس"

المصدر: البيان الإلكتروني

استدعت محكمة التحكيم الرياضي الدولية "التاس" رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الملغاشي أحمد أحمد للإدلاء بشهادته يوم غد الجمعة، في النزاع القائم بين فريق الوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي والـ "كاف"، بخصوص نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، أو ما بات يُعرف بـ"موقعة رادس"، وفق ما ذكرت "هسبريس".

ونقلت الصحيفة المغربية عن تقارير صحفية تونسية، أن أحمد أحمد سيُدلي الجمعة، بشهادته أمام هيئة التحكيم الرياضي الدولية، التي ستنظر في الشكوى التي رفعها الوداد البيضاوي ضد قرار الكونفدرالية، الذي اعتبر الترجي بطلا للمسابقة والوداد منسحبا.

وأشارت هسبريس إلى أن الوداد الرياضي طالب بضرورة إدلاء أحمد أحمد بشهادته في القضية، بصفته رئيسا "للكاف" وكان شاهدا على الواقعة، كما أن الفريق "الأحمر" يتمسك بحقوقه كاملة كونه لم ينسحب من المباراة، وأنه طالب بحقه بالعودة لتقنية "الفيديو" المساعد "الفار".

يُشار إلى أن الوداد البيضاوي كان قد سجل هدفاً في "رادس"، لكن الحكم الغامبي باكاري غاساما ألغاه بداعي التسلل، ما دفع لاعبي الوداد للمطالبة بالعودة لتقنية "الفار"، قبل أن يكتشفوا أنها لا تشتغل منذ صافرة البداية، ليرفضوا مواصلة اللقاء.

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