دوريات أوروبا ترفض الاستسلام

المصدر: كييف- أ ف ب

رفضت الأندية الأوروبية الاستسلام لفيروس كورونا وإلغاء الموسم الكروي، وظلت طوال الأسابيع الأخيرة تفاوض الحكومات من أجل العودة إلى اللعب. ويبدو أن الأندية كسبت معركتها مع «كورونا»، حيث بدأت الحياة تعود إلى الملاعب بعد قرار عدد من الدول بتخفيف حظر التجول ومنح الإشارة الخضراء لاستئناف النشاط الرياضي الذي ظل معطلاً لأسابيع طويلة.

فقد أعلن الاتحاد الأوكراني لكرة القدم أنه سيتم استئناف الدوري المحلي اعتبارا من السبت، بعدما أقرت الحكومة المحلية بدء التخفيف التدريجي لإجراءات الإغلاق التام في البلاد. وأوضح الاتحاد الأوكراني أن جميع المباريات ستقام من دون جمهور.

بالإضافة إلى ذلك، يلتزم جميع اللاعبين والحكام المشاركين في المباريات بالخضوع لفحص درجة حرارة قبل كل مباراة.

وتلتقي رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم مع الحكومة في اجتماع سيحدد مصير الموسم.

وسيعلم الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ومسؤولو رابطة الدوري من وزير الرياضة فينتشنزو سبادافورا إذا كانت الظروف الصحية مناسبة للعودة بعد قرابة ثلاثة أشهر من التوقف.

وتتدرب فرق الدوري الإيطالي بشكل فردي منذ الرابع من الشهر الجاري، وهي أملت بالعودة إلى المنافسة في 13 يونيو المقبل، لكن رئيس الحكومة جوسيبي كونتي وقّع مرسوماً بتمديد تعليق المنافسات الرياضية حتى الرابع عشر من نفس الشهر.

وأعطى سبادافورا في 19 الشهر الحالي الضوء الأخضر لاستئناف التدريبات الجماعية، لكن الأندية ستنتظر الحسم اليوم لمعرفة ما إذا كان من الممكن استئناف الموسم من عدمه.

وفي إسبانيا أعربت الأندية عن ارتياحها لقرار الحكومة منح الضوء الأخضر لاستئناف «لا ليغا» اعتبارا من الأسبوع الذي يبدأ في الثامن من يونيو المقبل.

وقال فاران نجم ريال مدريد: «نريد حقاً العودة إلى المنافسة، إنها مهمتنا، إنها سبب وجودنا، نريد دائما التنافس مع الفرق الأخرى».

وذكرت وزيرة الرياضة الإسبانية إيرين لوزانو أنه لا يزال ممكنا السماح لجماهير كرة القدم بالعودة لحضور المباريات في الاستادات اعتبارا من بداية الموسم المقبل.

وفي ألمانيا تواصلت منافسات البوندسليغا للأسبوع الثاني على التوالي بعد التوقف، وقاد المدافع الدولي يوشوا كيميش فريقه بايرن ميونيخ المتصدر إلى التفوق على مطارده المباشر بوروسيا دورتموند 1-0 في المرحلة 28 والاقتراب من اللقب الثامن توالياً.

وسجّل كيميش الهدف الوحيد، في الدقيقة 43 معززاً موقع فريقه في الصدارة برصيد 64 نقطة، بفارق سبع نقاط أمام دورتموند قبل 6 مراحل من نهاية الموسم، وبات قريباً جداً من اللقب الثلاثين في تاريخه.

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