ليفربول ينسحب من صفقة فيرنر

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

انسحب ليفربول من مفاوضاته على ضم اللاعب تيمو فيرنر نجم آر بي لايبزيغ الألماني، رغم طلب الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، التعاقد معه، إلا أن النادي الإنجليزي ليس على استعداد لتجاوز 30 مليون جنيه إسترليني لإتمام الصفقة، وسط حالة عدم اليقين من تجاوز الأزمة المالية المتوقعة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكشفت صحيفة "ميرور"، أن ليفربول جمد المفاوضات للتعاقد مع اللاعب، مع إصرار ناديه لايبزيغ، على عدم التفاوض على سعر أقل من 50 مليون جنيه إسترليني لإكمال الصفقة، رغم تأثيرات الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها أندية العالم، بسبب التوقف الطويل بعد تفشي فيروس كورونا.

ويواجه ليفربول، أزمة مالية، وخسائر متوقعة بـ 100 مليون جنيه إسترليني في الدخل خلال الـ 12 شهراً القادمة، ولذا حددوا 30 مليون جنيه إسترليني فقط للتعاقد مع فيرنر، والمتبقي في عقده سنتين مع النادي الألماني.

ويسعى لايبزيغ للحصول على أعلى قيمة لصفقة فيرنر، مع رغبة أندية مثل انتر ميلان وبرشلونة، في التعاقد مع اللاعب، والذي ينتظر تراجع قيمته تسويقية إلى 35 مليون جنيه إسترليني، إذا لعب الموسم المقبل مع النادي الألماني، وبقاء موسم واحد فقط في عقده.

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