مانشستر يونايتد يسعى لتخفيض صفقة سانشو

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يستعد مانشستر يونايتد، لتقديم عرض مالي كبير والسماح للاعب أليكسيس سانشيز، بالانتقال إلى بوروسيا دورتموند، في محاولة لخفض السعر المطلوب للهداف جادون سانشو.

ومانشستر يونايتد واحد من العديد من الأندية التي تلاحق لاعب إنجلترا الدولي، والذي تقدر قيمته بأكثر من 100 مليون جنيه إسترليني بعد موسم تألق خلاله في الدوري الألماني.

وفي الوقت نفسه، فشل سانشيز مرة أخرى، في إثارة الإعجاب أثناء فترة إعارته إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي، بعد فشله في إثبات جدارته بالبقاء مع أولد ترافورد في المواسم السابقة.

ويسعى أولي جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد، للتخلص من الصفقات غير المؤثرة في فريقه هذا الصيف، ويأمل الآن أن يؤدي وضع سانشيز في صفقة تبادلية مع سانشو، إلى تخفيض السعر المطلوب، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل".

وتم الكشف في وقت سابق من هذا الشهر عن رغبة سانشيز، في العودة إلى تشيلي لإنهاء كابوس أولد ترافورد، بعدما سجل اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً، مرة واحدة فقط أثناء إعارته لإنتر ميلان.

ويواجه يونايتد منافسة قوية من أجل توقيع سانشو، مع تنافس مجموعة من أندية الدوري الممتاز الإنجليزي، المتنافسة على اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً، وكذلك منافس الدوري الألماني بايرن ميونيخ.

وسجل سانشو 14 هدفاً، وصنع 17 تمريرة حاسمة خلال الدوري هذا الموسم، بالإضافة إلى تسجيل هدفين في دوري أبطال أوروبا.

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