عمر مرموش نجم مصري جديد في صفوف فولفسبورغ الألماني

المصدر: وكالات

خاض المصري عمر مرموش أمس، مباراته الأولى في الدوري الألماني لكرة القدم، بعدما شارك في المواجهة التي حل فيها فريقه فولفسبورغ ضيفا على باير ليفركوزن لحساب الأسبوع الـ28 من المسابقة.

وشارك مرموش في الدقيقة 76 من عمر المباراة التي انتهت بفوز فولفسبورغ (4-1)، بدلا من لاعب الوسط ريناتو ستيفن، ليسجل بذلك حضوره الأول في الدوري الألماني "البوندسليغا"، بعدما قضى عدة مواسم في الدوري الرديف.

ويبلغ مرموش من العمر 21 عاما، وبدأ مشواره الكروي في نادي وادي دجلة المصري، وتدرج في صفوف الناشئين قبل أن ينضم للفريق الأول.

حصل مرموش على لقب هداف دوري منطقة القاهرة للناشئين مواليد 1999 عام 2016، بعدما سجل 44 هدفا خلال 22 مباراة فقط.

وفي نفس العام 2016، قرر أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق لوادي دجلة، تصعيد مرموش للفريق الأول، حيث شارك اللاعب الصاعد في 17 مباراة في بطولتي الدوري وكأس مصر، وتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف.

واستطاع مرموش بفضل أدئه المميز، أن يلفت أنظار عدة أندية أوروبية، بينها ملقا الإسباني، وبوروسيا دورتموند وفولفسبورغ الألمانيان، قبل أن يقرر اللاعب الانضمام للدوري الألماني عام 2017 عبر بوابة فولفسبورغ.

وشارك مع ناشئي ثم رديف الفريق الألماني، حتى تم تصعيده للفريق الأول.

وأصبح مرموش سابع لاعب مصري يشارك في الدوري الألماني بعد كل من هاني رمزي، محمد زيدان، ياسر رضوان، محمد عمارة، أحمد صلاح حسني، سمير كمونة، كما بات أول مصري يشارك في "البوندسليغا" منذ آخر مشاركة لمحمد زيدان في 28 أبريل عام 2012.

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