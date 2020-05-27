تطبيق ياباني لتشجيع اللاعبين عن بُعد

المصدر: إعداد: فاتن صبح

لن يعود اللاعبون في الموسم الرياضي المقبل قريباً في اليابان إلى ملاعب يخيم عليها الصمت بالرغم من خلوها من جماهير المشجعين وذلك بفضل تطبيق التهليل من بعيد الذي طورته شركة «ياماها» العالمية الشهيرة.

يتيح التطبيق للمشجعين الذين يتابعون المباريات سواء عبر التلفاز أو الراديو أو الإنترنت أن يشجعوا بفرحة أو يطلقوا هتافات محبطة للاعبين عبر هواتفهم الذكية بحيث تتردد أصواتهم في أرجاء الاستاد في الوقت الفعلي من خلال مكبرات الصوت. وقام مستخدمون في دراسة ميدانية حديثة، من مختلف المواقع البعيدة بالانتقاء من مجموعة من الخيارات المعروضة عبر الشاشة لإرسال الهتافات والتصفيق والأناشيد وتعليقات الاستهجان إلى استاد شيزوكا إيكوبا الذي يتسع لـ 50 ألف مقعد عبر 58 مكبراً للصوت موزعاً بين مقاعد المشجعين الخالية، نقلاً عن «غارديان» البريطانية.

غير أن التطبيق لا يسمح للمشجعين التشكيك في مجال رؤية الحكم أو عادات الأكل للاعبين الذين كافحوا للحفاظ على رشاقتهم أثناء العطلة التي فرضها انتشار الفيروس.

وأشارت شركة ياماها في بيان لها أنه تم تمكين المستخدمين الحصول على شعور بالتواجد في الملعب على الرغم من اتساعه، وأضافت بأن النظام «كشف عن قدرة لخلق أجواء جمهور شبيهة بتلك القائمة في مباراة حقيقية». تسعى الشركة لتحسين التطبيق لتتمكن من توظيفه في عدد من الرياضات الأخرى التي تقام خلف الأبواب المغلقة أو أمام عدد محدود من الجماهير.

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