عودة الدوري اليوناني 6 يونيو

المصدر: أ ف ب

أعطت الحكومة اليونانية الضوء الأخضر لاستئناف منافسات الدوري المحلي لكرة القدم، بعد قرابة ثلاثة اشهر من تعليقه بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، وفقا لما نقلته وكالة أثينا الاخبارية الأربعاء.

وذكرت الوكالة أنه سيكون بالامكان استئناف المباريات في السادس أو السابع من يونيو خلف ابواب موصدة، بمجرد اجراء قرعة الأدوار الإقصائية (بلاي أوف) عبر الاتصال بالفيديو.

وكان أولمبياكوس في صدارة ترتيب الموسم العادي عند تعليق المنافسات برصيد 66 نقطة، متقدما على باوك سالونيكي وأيك أثينا.

وتخوض الفرق التي تحتل المراكز الست الأولى المنافسات على اللقب والمراكز المؤهلة إلى المسابقتين الأوروبيتين في ملحق منفصل، فيما تتصارع الفرق الثمانية الأخرى على الهروب من الهبوط إلى الدرجة الثانية. وكانت الفرق اليونانية عادت للتدريبات قبل أسبوعين ضمن شروط صحية صارمة.

وحذرت السلطات الصحية الحكومية من أنه في حالة اصابة أي لاعب بفيروس "كوفيد-19"، سيوضع في الحجر الصحي المنزلي، كما ينبغي وضع بقية الفريق في عزلة لمدة خمسة ايام. وحتى الآن، لم تظهر الاختبارات الدورية التي انطلقت بعد بدء التدريبات اصابة أي منهم.

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