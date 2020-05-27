الرابطة والحكومة الإيطالية تحسمان مصير الكالتشيو غداً

المصدر: أ ف ب

تلتقي رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم " الكالتشيو" غداً الخميس مع الحكومة في اجتماع سيحدد مصير الموسم الذي توقف منذ مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسيعلم الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ومسؤولو رابطة الدوري من وزير الرياضة فينتشنزو سبادافورا إذا كانت الظروف الصحية مناسبة للعودة بعد قرابة ثلاثة أشهر من التوقف، وتحديدا منذ التاسع من مارس، بسبب تفشي فيروس "كوفيد-19" الذي وصل عدد ضحاياه في إيطاليا الى قرابة 30 ألف شخص.

وتتدرب فرق الدوري الإيطالي بشكل فردي منذ الرابع من الشهر الجاري، وهي أملت بالعودة الى المنافسة في 13 يونيو المقبل، لكن رئيس الحكومة جوسيبي كونتي وقّع مرسوما بتمديد تعليق المنافسات الرياضية حتى الرابع عشر من نفس الشهر.

وأعطى سبادافورا في 19 الشهر الحالي الضوء الأخضر لاستئناف التدريبات الجماعية، لكن الأندية ستنتظر حتى الخميس لمعرفة ما اذا كان من الممكن استئناف الموسم من عدمه.

وأوضح سبادافورا خلال لقاء مع التلفزيون الإيطاليـ أن اللجنة الفنية العلمية وافقت على بروتوكول الاتحاد الايطالي لكرة القدم لاستئناف التدريبات الجماعية. إنها أخبار ممتازة"، واصفا القرار "بمرحلة حاسمة لعودة كرة القدم إلى إيطاليا".

وأضاف: الاتحاد الإيطالي راجع اقتراحه الاولي ووضّح إجراء الحجر الصحي في حالة وجود اختبار ايجابي، لكن قبل كل شيء لن يتم اللجوء إلى عزل الفريق بأكمله".

وأشار إلى أنه في حال جاءت نتيجة أحد الفحوص إيجابية بفيروس "كوفيد-19"، سيتم وضع اللاعب المصاب فقط في الحجر الصحي لمدة أسبوعين، في حين سيتم وضع أعضاء الفريق في العزل، ومراقبتهم، ولكن يمكنهم الاستمرار في التدريب مع بعضهم.

وسيسمح البروتوكول المعدل بالتدريب الجماعي، لكنه لن يُلزِم اللاعبين بالبقاء بشكل دائم في المركز الرياضي التابع للفريق.

وفي ظل الأجواء الحالية، يبدو مرجحاً أن يوافق سبادافورا واللجنة الفنية العلمية الحكومية غداً الخميس خلال اجتماع مع رئيس الاتحاد غابرييل غرافينا ورئيس رابطة الدوري باولو دال بينو، على البروتوكول الصحي المقترح واستئناف الموسم، ولهذا السبب دعت رابطة الدوري الى اجتماع صباح الجمعة للبحث بـ "الفرضيات المختلفة للروزنامة" لما تبقى من مباريات في الدوري ومسابقة الكأس.

وترغب رابطة الدوري استئناف الموسم في عطلة نهاية أسبوع 13-14 يونيو، بدءا بأربع مباريات مؤجلة بين أتالانتا وساسولو، فيرونا وكالياري، إنتر ميلان وسمبدوريا، تورينو وبارما.

وتأمل "سيري أ" أن يُستأنف الموسم بشكل كامل في 20 يونيو، بهدف تحديد هوية بطل الدوري الذي يتصدره حاليا يوفنتوس حامل اللقب بفارق نقطة فقط عن لاتسيو، وتحديد هوية الفرق الهابطة الى الدرجة الثانية والصاعدة الى الأولى، قبل خوض نصف نهائي كأس إيطاليا، مع الرغبة بأن تقام المباراة النهائية في أوائل أغسطس.



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