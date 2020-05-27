بالوتيلي يفجر أزمة جديدة تهدد مستقبله مع بريشيا

المصدر: متابعة - إيهاب زهدي

وضع ماريو بالوتيلي نفسه في بؤرة الضوء مجدداً، بأزمة جديدة صعدت من مشاكله مع ناديه بريشيا الإيطالي، بعدما لم يذهب إلى التدريبات أمس، بسبب انزعاج معوي حسبما أدعى، وهو الأمر الذي لا يعلم النادي عنه شيئاً.

وأشارت صحيفة "إيه آس"، أن في إيطاليا، هناك نسختان من القصة، نسخة النادي ونسخة ماريو، وحسب اللاعب فإنه تواصل مع كافة المسؤولين والأطباء في النادي للشكوى من انزعاج في الأمعاء قبل 45 دقيقة من بداية التدريب، ويضيف حتى أن أحد أعضاء الطاقم الطبي للنادي توجه إلى منزله ليؤكد أن الأمر حقيقي.

ولكن رواية نادي بريشيا مختلفة، حيث تم تحديد موعد للاعب في التاسعة من صباح أمس بتوقيت إيطاليا، وكان من المتوقع أن يظهر قبل ربع ساعة من جلسة التدريب، لكنه تخلف عن الذهاب، ولم يكن مسئولو النادي على علم بأنه لن يحضر، وبالإضافة إلى التدريب تخلف ماريو بالوتيلي عن الجولة الثانية من اختبارات فيروس كورونا «كوفيد 19»، والتي حددها النادي للاعبين.

ورغم أن بالوتيلي هو هداف بريشيا، واللاعب الأفضل من حيث التسويق والدعاية، لأنه اللاعب الوحيد الذي يبيعون قمصانه على موقع النادي الإلكتروني، إلا أن بريشيا يفكر في فسخ عقد ماريو مع النادي.

وخلال فترة الحجر الصحي الإلزامي في إيطاليا، لم يقم بالوتيلي بالكثير من التدريبات، وحين عاد إلى النادي أظهر زيادة ملحوظة في الوزن، ووفقاً لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن هذه الأسباب يمكن أن تؤدي لفسخ عقد اللاعب، إلى جانب الفوضى العارمة التي أحدثها خلال الموسم، من عنصرية المنافسين ضده، والتصريحات العنصرية من رئيس النادي، وما يقوم به عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والبطاقات الملونة، وحادث ليلة رأس السنة الشهير.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز