محمد هنيدي يقارن فوزي برونالدو

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

لفت الفنان الكوميدي المصري محمد هنيدي، اهتمام متابعي حساب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، بعدما علق على حساب رونالدو في "تويتر"، مقارناً بين قصة شعره في شخصية فوزي في فيلم "عندليب الدقي"، والقصة الجديدة لشعر رونالدو، والتي أطل بها على جماهيره من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق هنيدي، علق على صورة رونالدو، بصورة شخصية فوزي، قائلاً: "نفس الشيء"، ليفتح الباب أمام كم من تعليقات الجماهير المصرية، والتي أيدت هنيدي في تعليقه، بطريقة ساخرة.

واللافت أن تعليق هنيدي ليس الأول على رونالدو، إذ سبق وعلق أكثر من مرة على تغريدات أو صور منشورة للنجم البرتغالي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديداً "تويتر"، حيث يحظى هنيدي بمتابعة كبيرة تصل إلى 8 مليون متابع.

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