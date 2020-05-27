جاريث بيل: عفواً جماهير الملكي.. لن أتخلى عن الغولف

المصدر: البيان الإلكتروني

أبدى غاريث بيل مهاجم ريال مدريد الإسباني، استياءه من الانتقادات التي يوجهها له أنصار النادي الملكي بسبب ممارسته للعبة الغولف التي يعشقها.

ونقلت صحيفة "أس" الإسبانية عن قائد المنتخب الويلزي قوله: لا أعرف سبب وجود مشكلة في هذا الأمر، لأنني ببساطة أحب لعب الغولف ولن أتخلى عن ممارسته يوماً ما.

وأوضح بيل، أن ممارسة الغولف لا تمثل أي مشكلة، فثمة أناس كثيرون لديهم حالة من الضيق لأنني أحب تلك الرياضة من دون أن أعرف سبب ذلك.

وتابع: تحدثت عن الأمر في مناسبات عدة بعد أن شعرت أن هناك إحساسا أنه ينبغي على الراحة حتى لا أتعرض لأي إصابات تمنعني عن لعب كرة القدم.

وأضاف: تعودت اللعب وكأنني ما زالت في عمر 18 عاما، وممارستي للغولف تبعد عني الطاقة السلبية وتجعل ذهني يتعافى، وبالتالي أصبح أكثر جاهزية مع كرة القدم من جديد.

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