مبابي: بعجبني ليفربول ولا أفكر في الكرة الذهبية

المصدر: البياان الإلكتروني

كشف النجم الفرنسي كليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان عن رأيه في أداء فريق ليفربول الإنجليزي ومستواه في "البريميرليج" خلال الفترة التي سبقت التوقف الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال مبابي في حوار أجراه مع "ذا صن" الإنجليزية: أداء ليفربول يثير إعجابي فقد كان ماكينة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، الريدز جعل الفوز يبدو سهلاً مع أنه ليس سهلا في الحقيقة. وأشاد مبابي بمستوى الأداء الذي يقدمه ليفربول بقيادة المدير الفني الألماني يورجن كلوب

وبخصوص الفوز بجائزة الكرة الذهبية قال مبابي: لا أعتقد أنه من الضروري الفوز بهذه الجائزة في الموسم المقبل أو الموسم التالي. لا أضع حدا زمنيا للفوز بالجائزة".

وأعطت الحكومة البريطانية، الضوء الأخضر لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز و دوري الدرجة الأولى الإنجليزي من أجل بدء المرحلة الثانية من خطة استئناف المسابقات المحلية، بعد توقفهما بسبب تفشى فيروس كورونا.

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