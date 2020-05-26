راشفورد ساهم في إطعام 2.8 مليون طفل وحصل على جائزة خاصة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

منح ماركوس راشفورد (22 عاماً)، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، جائزة خاصة لجهوده الخيرية خلال أزمة فيروس كورونا، بعدما ساعد في جمع 20 مليون جنيه إسترليني لجمعية "فاري شير"، لتقديم وجبات الطعام لـ 2.8 مليون طفل في أسبوع.

وحصل اللاعب على الجائزة تقديراً خاصاً من رئيس شرطة مدينة مانشستر إيمون أونيل، حسب ما نشرت صحيفة "الديلي ميل"، وغرد راشفورد على حسابه الشخصي في "تويتر": "شهادة الجائزة التي حصلت عليها ليست لي فقط، لكنها تخص الجميع، وكل واحد منكم ساهم بآلاف الجنيهات التي أحدثت فرقاً كبيراً".

وواصل المهاجم تسليط الضوء على العمل الإيجابي الذي استطاعت المؤسسة الخيرية القيام به بفضل التبرعات، مؤكداً أن 2.8 مليون طفل، تلقوا وجبات خلال أسبوع واحد، ولم يكن لديهم فرصة للحصول على طعام بسبب الإغلاق، وقال: "لم أكن لأفعل أي شيء من هذا دون مساعدتكم جميعاً".

وأضاف: "التعرف على مدينتي شعور رائع، ومنذ صغري كنت أعلم أنه إذا حصلت على فرصة لعمل الخير، فيمكنني إتمامها، وأنا فخور جداً بما حققناه حتى الآن، وشكراً لكم جميعاً، ولجميع النجوم الذين ساهموا بتبرعاتهم، ولن نتوقف عن العمل الخيري، حتى نتأكد أنه لن يضطر الأطفال وأهلهم إلى القلق بشأن مصدر وجبتهم التالية".

وتمكنت المؤسسة الخيرية من مساعدة الأطفال الذين كانوا يعتمدون على وجبات مدرسية مجانية قبل تفشي فيروس كورونا، وإجبار الأطفال على البقاء في المنزل، وقال راشفورد في إبريل الماضي: "كانت أمي تعمل طوال اليوم وكل يوم عندما كنت أتقدم في السن للتأكد من تناول وجبة واحدة على الأقل على الطاولة كل ليلة، وكنت بحاجة إلى الإفطار ووجبات مدرسية مجانية، ولكني لم أكن أتناول الطعام حتى الساعة 8 مساءً".

والجدير بالذكر أن نادي مانشستر يونايتد، شارك في العديد من جهود جمع التبرعات للمساعدة في مكافحة كورونا، وتعهد النادي بتقديم 60.000 وجبة لمقدمي الرعاية الصحية الوطنية وموظفي الخطوط الأمامية في نهاية أبريل الماضي، كجزء من مبادرة مشتركة مع مؤسسة مانشستر يونايتد.

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