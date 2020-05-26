ديوكوفيتش يستضيف 7 لاعبين في دورة ودية للتنس في صربيا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعلن لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، أن الكرواتيين مارين سيليتش وبورن كوريك، هما أحدث اللاعبين الذين انضموا إلى دورة ودية للتنس تقام بمشاركة ثمانية لاعبين رجال، وتقام في أكثر من مكان في البلقان.

ويشارك في البطولة أيضاً كل من النمساوي دومينيك تيم، والبلغاري غريغور ديميتروف، والألماني ألكسندر زفيريف، وجميعهم من اللاعبين الحاليين والمصنفين في عالم التنس.

وستكون المحطة الأولى في بلغراد، مسقط رأس ديوكوفيتش يومي 13 و14 يونيو المقبلين، وقال المصنف الأول في العالم: "سأفعل كل ما بوسعي لأكون مضيفاً جيداً لزملائي اللاعبين".

ونظراً لأن إجراءات احتواء فيروس كورونا في صربيا، لا تزال تحظر التجمعات واسعة النطاق، ستقام مباريات الجولة وراء أبواب مغلقة، بداية من بلغراد، ثم منتجع زادار الكرواتي الساحلي مع البوسنة والهرسك، ومونتينيغرو، لاستضافة الجولتين النهائيتين، وتقام البطولة بنظام مجموعتين من أربعة لاعبين، وتقدم المتأهل من كل مجموعة إلى المباراة النهائية.

وكان ديوكوفيتش قد عاد منذ أيام إلى صربيا، بعد أن أمضى شهرين في إسبانيا، عقب زيارة شقيقه ماركو في ماربيا، عندما بدأ سريان إجراءات الإغلاق، وقال ديوكوفيتش، الذي بدأ موسم 2020 بـ 18 انتصاراً متتالياً، بما في ذلك الحصول على الرقم القياسي الأسترالي المفتوح الثامن: "على عكس العديد من اللاعبين الآخرين، كنت قادراً على التدريب كل يوم تقريباً، لأننا أقامنا في منزل يحتوي على ملعب تنس".

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