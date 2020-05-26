جوردان يجدد رواية تسممه بالبيتزا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

كشف مايكل جوردان أسطورة السلة الأمريكي السابق، أنه تعرض لحالة تسمم بعد تناوله للبيتزا قبل مواجهة مع فريقه أمام يوتا جاز، عندما كان لاعباً، وأشار إلى أن كريج فايت، كان المسؤول عن طلب تلك الوجبة، وذلك خلال برنامج "الرقصة الأخيرة" على قنوات نتفلكس.

وشكك فايت في مزاعم جوردان بشأن تسببه في تعرض اللاعب لحالة من التسمم الغذائي من البيتزا، عشية مباراة شيكاغو بولز ضد يوتا جاز في عام 1997، وذلك رداً على قول جوردان، إنه كان يتقيأ إلى اليسار واليمين، في الساعات الأولى من يوم المباراة، بعد توصيل البيتزا إلى غرفته في الفندق في سالت ليك.

واللافت أن كريج فايت، وهو مشجع فريق بولز، عاش في سالت ليك، وكان مساعد مدير فرع بيتزا هت في عام 1997، حسب ما أشارت صحيفة "الديلي ميل"، ولكنه أعترض على رواية جوردان للأحداث، وأكد أن هذه البيتزا صنعت بشكل جيد، ووفق القواعد الصحية اللازمة.

واستند فايت في رده على تحقيق حول الواقعة، من قبل الصحفي سام سميث، والمتخصص في كرة السلة الأمريكية للمحترفين، وقال سميث: "موضوع السم في البيتزا، هراء كامل".

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