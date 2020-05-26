مانشستر يونايتد وتوتنهام يقصان شريط العودة للدوري الإنجليزي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يعتزم القائمين على الدوري الإنجليزي الممتاز، استئناف المسابقة بمواجهة مانشستر يونايتد وتوتنهام، فيما سيتم تأجيل موعد عودة المسابقة، والمحدد من قبل يوم 12 يونيو المقبل، مع إصرار الأندية على أنها بحاجة إلى ثلاثة أسابيع من أجل التدرب للعودة إلى المباريات مرة أخرى.

وبحسب شبكة "إسبن"، فأنه سيتم عقد اجتماعاً بعد غدً الخميس، لتحديد تاريخ جديد لعودة المسابقة الأقوى في العالم، والذي من المحتمل أن يكون يوم 19 أو 29 يونيو المقبل، لأن الأندية قلقة بشأن خطر إصابة اللاعبين إذا تم استئنافه في وقت قريب جداً.

وكان نجم ارسنال داني سيبايوس، قد توقع موعد استئناف الدوري الإنجليزي يوم 20 يونيو، رغم عودة اللاعبين إلى التدريبات الأسبوع الماضي، ولكن الحصص تقتصر على مجموعات صغيرة وتدريبات منخفضة الاتصال، ولا يزال لا يوجد قرار نهائي بشأن متى يجب استئناف الاتصال الكامل، وهناك اجتماع بين المساهمين هذا الأسبوع بشأن تقييم المخاطر وخطة التخفيف الإجراءات.

كما أن هناك أيضاً مشكلة في إقناع اللاعبين في الفريق، بعد أن أصبح لاعب وسط تشيلسي نجولو كانتي، أحدث لاعب يرفض العودة إلى التدريبات، حسب ما أشار موقع "إيه آس"، ورغم أن كانتي شارك في الجلسة التدريبية الأولى في الأسبوع الماضي، لكنه قرر منذ ذلك الحين، بدعم كامل من مدربه فرانك لامبارد وناديه، أنه لن يتدرب مع زملائه، ويستعد "البلوز"، إلى استكمال المسابقة بدون الفرنسي، والذي لديه مشكلة قلبية في العائلة متوارثة.

فيما أكد قائد فريق واتفورد، تروي ديني، لديه طفل يعاني من مشاكل في التنفس، واستبعد العودة لكرة القدم في الوقت الحالي، ويصر على أن القائمين على الدوري سيكون لديهم الاساليب المناسبة لحماية اللاعبين.

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