رئيس نادي ليون يطالب بالتراجع عن إلغاء الدوري الفرنسي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

وجه جان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون، رسالة علنية إلى رئيس الوزراء الفرنسي ووزير الرياضة الفرنسي، على أمل استئناف الموسم المحلي، والتراجع عن القرار الذي اتخذ بالفعل في وقت سابق، بإلغاء الموسم الحالي من الدوري الفرنسي، بسبب تفشي فيروس كورونا، وإعلان باريس سان جيرمان بطلاً للدوري.

وأوضح رئيس نادي ليون، أن على المؤسسات الحكومية المسؤولة، تصحيح الخطأ الذي ارتكبته بإلغاء موسم 2019/2020، والعمل من أجل إيجاد حل بعودة المنافسة في يوليو أو أغسطس المقبل.

ونشرت صحيفة "ماركا"، على نسخة من الرسالة، والتي تضمنت أنه ما يزال هناك وقت لإصلاح الضرر الاقتصادي غير المسبوق الناجم عن انهاء الموسم الحالي قبل نهاية مبارياته، وأشار إلى العمل الذي قامت به اتحادات كرة القدم في إسبانيا وألمانيا وإنجلترا، دليل يشير إلى أن كرة القدم يمكن أن تعود بأمان، رغم أنه ليس واضحاً ما إذا كان الأمر سيحقق النجاح المنشود.

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