"الماركا" ترشح 5 أندية عربية لاختبار الشعبية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

اختارت صحيفة "ماركا" الاسبانية، 40 نادي حول العالم للتصويت أمام الجماهير، لاختيار أكبر الأندية شعبية وجماهيرية في العالم، ومن ضمن القائمة 5 أندية عربية.

وتضم القائمة كل من الأهلي والزمالك المصريين، والرجاء والوداد البيضاوي المغربيين، والزوراء العراقي، ويتقدم الأهلي تصويت الأندية العربية في اليوم الأول، ويحتل الترتيب السابع في القائمة.

فيما يتصدر فلامنغو البرازيلي القائمة في اليوم الأول، في حين يحتل الزمالك المركز الـ40 الأخير.وينتظر أن يشهد التصويت ارتفاع نسب المشاركة بشكل كبير خلال الساعات المقبلة، ولكن اللافت أن "ماركا" لم تكشف عن سر اختيار تلك الأندية، وغياب الأندية الخليجية وتحديداً السعودية عن القائمة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز