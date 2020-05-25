مشاكل بالجملة بعد إلغاء موسم الكرة النسائي بإنجلترا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

اتخذ الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، قراراً بإنهاء الموسم الحالي لمسابقات الكرة للسيدات، بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك بعد التشاور مع الأندية الأعضاء حول القرار، والذي برر اتخاذه بأنه "من أجل مصلحة المرأة".

وأشار الاتحاد إلى أنه سيأخذ في الاعتبار، توصيات مختلفة من إدارات أندية السيدات، حول كيفية تسوية اللقب والتأهل الأوروبي والإقصاء والترقية.

ويتصدر مانشستر يونايتد، الدوري الإنجليزي الحالي، ويحتل تشيلسي المركز الثاني، وقال بيان صادر عن الاتحاد، إن هذه الأمور سيتم البت فيها على أساس، ولكنه لم يحدد كيفية اختيار البطل.

ولعبت مباريات الجولة الماضية من دوري السيدات في 23 فبراير الماضي، وتعادل تشيلسي 3-3 بين مانشستر سيتي، في أبرز مباريات الجولة، ليحافظ سيتي على فارق نقطة واحدة عن مانشستر يونايتد متصدر الترتيب.

ويملك تشيلسي مباراة مؤجلة، وبالتالي سيطلب كلا الناديين التتويج باللقب، بعدما تم تجميد النشاط الكروي في 13 مارس الماضي، في نفس توقيت توقف نشاط الرجال، مع تفاقم أزمة فيروس كورونا.

وأشارت صحيفة "الديلي ميل"، إلى ان هناك تعقيد آخر، هو أن هناك فرق في الدوري الإنجليزي للسيدات لعبت ما بين 13 و16 مباراة، مما يعني أن سيناريو النقاط، ممكن أن يشهد تغييراً كبيراً في ترتيب الدوري إذا لعبت تلك المباريات.

ويتأهل الفريقين بالمركزين الأول والثاني إلى دوري أبطال أوروبا للسيدات الموسم المقبل، فيما يعاني ليفربول من خطر الهبوط في سيناريو، لأنه متخلف عن برمنغهام سيتي بلعب مباراة أكثر، وسيكون أستون فيلا مرشحاً للتأهل.

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