مستقبل زلاتان في خطر

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعلن زلاتان ابراهيموفيتش مهاجم ميلان الايطالي لكرة القدم، أنه يعاني من مشكلة في أربطة الساق، منعته من التدريب اليوم الاثنين.

وأشارت التقارير إلى أن أحدث إصابة للنجم السويدي البالغ من العمر 39 عاماً، ربما تكون تهديداً لمستقبله المهني، لكن ميلان كشف لموقع "بي بي سي سبورت"، أن اللاعب سيخضع للاختبارات غداً الثلاثاء.

وانضم إبراهيموفيتش، مهاجم مانشستر يونايتد السابق، إلى ميلان في صفقة مدتها ستة أشهر في ديسمبر الماضي، وسجل 4 أهداف في 10 مباريات، وفي الوقت نفسه، ستقرر الحكومة الإيطالية يوم الخميس المقبل، ما إذا كان موسم الدوري الإيطالي سيعود للعمل أم يتم إلغاء الموسم الحالي.

وكان قد تم منح الأندية الإذن بالعودة إلى تدريبات جماعية اعتباراً من 19 مايو الماضي، بينما صوتت الأطراف المعنية على استئناف الموسم في 13 يونيو المقبل، وحدد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوم 20 أغسطس القادم، كموعد نهائي لإنهاء الموسم، مع بدء الموسم الجديد في 1 سبتمبر 2020.

والجدير بالذكر، أنه تم إيقاف الدوري الإيطالي في 9 مارس الماضي، مع بقاء 12 جولة كاملة، و4 مسابقات ما تزال قائمة، ويتصدر يوفنتوس الدوري الإيطالي للدرجة الأولى، بفارق نقطة عن لاتسيو.

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