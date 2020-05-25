وفاة مهاجم روما السابق عن عمر يناهز الـ21 عاما

المصدر: البيان الإلكتروني

توفى الكاميروني جوزيف بواسي، مهاجم روما السابق ليلة أمس الأحد، بعد سكتة قلبية مفاجئة، عن عمر 21 عاما.

جوزيف كان آخر صفقة تعاقد معها والتر سابتيني قبل أن يتنحى عن منصبه في تريجوريا "مقر روما" ويرحل عن الجيالوروسو.

بواسي تدرب مع الفريق الأول، وعاصر توتي ودي روسي، لكنه شارك مع فريق الشباب، وخرج لمدة ستة أشهر إعارة إلى فيتشنزا عام 2017.

وقالت شبكة "فوتبول إيطاليا"، إن اللاعب الكاميرونى كان قد تواجد بأكاديمية شباب نادى روما ولم يشارك فى مباريات الفريق، حيث تم الاستغناء عنه عقب خضوعه للمحاكمة فى تريغوريا.

وأشارت الشبكة إلى تعرض النجم الشاب لسكتة قلبية مفاجئة عقب انضمامه لنادى يو كلوج بالدرجة الثانية فى رومانيا بثلاثة أشهر فقط وكانت الصفقة الأخيرة تحت قيادة والتر ساباتينى قبل أن يرحل عن منصبه كمدير رياضى للنادى الإيطالي.

وتدرب بواسى فترة قصيرة مع الفريق الأول وعاصر أساطير روما مثل فرانشيسكو توتى ودانييلى دى روسى وشارك فى 11 مباراة مع فريق الشباب، كما خاض فترة إعارة بنادى فيتشينزا فى عام 2017 قبل انتهاء عقده مع روما فى 2018

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