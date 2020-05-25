إلغاء يوروليغ للسلة بسبب كورونا

المصدر: أ ف ب

أعلنت رابطة الأندية الأوروبية لكرة السلة اليوم الإثنين، إلغاء الموسم الحالي من بطولتها القارية الأبرز "يوروليغ" بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد من دون تتويج أي بطل، قبل 6 مراحل من نهاية الدوري المنتظم.

وجاء في بيان الرابطة: "بعد دراسة كل الخيارات الممكنة، قرر المجلس التنفيذي إلغاء موسم 2019-2020 من يوروليغ ويورو كاب"، في إشارة الى المسابقة القارية الثانية من حيث الأهمية.

وأوضحت أن "فرض السلطات المحلية قيوداً مختلفة على حركة تنقل مواطنيها"، إضافة إلى البروتوكولات الصحية التي تلزم وضع أي لاعب أو مدرب أو حكم يصاب بالفيروس في العزل التام، هي من أسباب إلغاء الموسم".

وقال رئيس الرابطة الإسباني جوردي برتوميو: "مما لا شك فيه أن هذا أصعب قرار اتخذناه خلال الأعوام العشرين منذ تأسيسنا، لأسباب خارجة عن سيطرتنا، اضطررنا إلى إلغاء المسابقة الأكثر إثارة في تاريخ كرة السلة الأوروبية".

وسبق لرابطة لاعبي يوروليغ (إيلبا) أن أيدت إلغاء الموسم المعلق منذ منتصف مارس بسبب وباء "كوفيد-19".

وستتأهل الأندية الـ18 التي شاركت في الموسم الحالي تلقائياً الى موسم 2020-2021 الذي من المقرر أن ينطلق في الأول من أكتوبر (تشرين الأول).

وأكد برتوميو أنه "في الأشهر المقبلة، لدينا مهمة واحدة وهي أن نقوم بكل ما في وسعنا لمساعدة عائلتنا على العودة بشكل أقوى، هذه ليس النهاية، بل بداية جديدة"

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