السماح للاندية الرياضية المحترفة بمعاودة التدريبات في نيويورك

المصدر: أ ف ب

تم السماح للاندية الرياضية المحترفة بمعاودة تدريباتها في مقراتها الرسمية في نيويورك، كما اعلن حاكم الولاية اندرو كومو الاحد.

وقال كومو خلال مؤتمر صحافي "اعتبارا من اليوم (الاحد)، جميع اندية الدوريات المحترفة في نيويورك تستطيع البدء بالتجمع من اجل معاودة التدريبات".

واضاف "اعتقد بان مختلف الرياضات تستطيع العودة من دون تواجد للجمهور داخل الملاعب".

وتضم الولاية ناديي نيويورك نيكس وبروكلين نتس في دوري كرة السلة الاميركية للمحترفين، وثلاثة اندية في دوري الهوكي (نيويورك رينجرز، نيويورك ايسلاندرز وبافالو سايبرز)، وناديين في دوري البيسبول (نيويورك يانكيز ونيويورك ميتس)، بالاضافة الى آخر في كرة القدم الاميركية (بافالو بيلز).

وتعتبر نيويورك من اكثر الولايات تضررا بفيروس كورونا المستجد حيث سجلت 30 الف وفاة من اصل 97 الف حالة.

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