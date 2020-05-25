أولاس ينتقد قرار إلغاء موسم الدوري الفرنسي

انتقد جان-ميشيل أولاس رئيس نادي أولمبيك ليون، قرار رابطة الدوري الفرنسي بإلغاء موسم دوري الدرجة الأولى مبكراً، بسبب أزمة فيروس كوفيد 19، ووصف القرار بأنه «غبي».

وجاءت تصريحات أولاس، بعد حصول دوري الدرجة الأولى الإسباني على الضوء الأخضر من الحكومة الإسبانية، لاستئناف مبارياته في الشهر المقبل، بعد توقفها لنحو شهرين، بسبب الأزمة الصحية العالمية.

ونقلت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية، في عددها أمس، عن أولاس قوله «خلال الشهرين الأخيرين، عكف المسؤولون الإسبان على المتابعة والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)».

وأردف رئيس ليون «في الواقع، ما أوصى به اليويفا هو (الصبر). وعندما نرى أن مسؤولينا اتخذوا قرارات مختلفة، فلا بد لنا أن نشعر بأننا أغبياء تماماً بالفعل».

وألغت رابطة الدوري الفرنسي بطولتي الدرجتين الأولى والثانية في الشهر الماضي، قبل آخر 10 جولات من الموسم، ما يعني حرمان ليون صاحب المركز السابع، من فرصة اللعب على المستوى الأوروبي في الموسم المقبل، بسبب موقعه في القائمة. (باريس - وكالات)

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