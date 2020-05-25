دورتموند وبايرن ينتظران بواتينغ وهوميلز

المصدر: (برلين- د ب أ)

ينتظر فريقا بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ، معرفة موقف المدافعين ماتس هوميلز وغيروم بواتينغ، من التعافي من الإصابة، من أجل مشاركتهما في مباراة القمة، التي تجمع الفريقين غداً، بالجولة 28 من الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليغا».

وتم استبدال هوميلز بسبب مشكلة في وتر أخيل في مباراة دورتموند وفولفسبورغ، بينما عانى بواتينغ من مشكلة عضلية في مباراة بايرن واينتراخت فرانكفورت. ويدخل بايرن المباراة متصدراً بفارق 4 نقاط أمام بوروسيا دورتموند، وفوزه في المباراة، يقربه خطوة كبيرة نحو لقبه الثامن على التوالي.

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