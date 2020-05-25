إصابتان بـ «كورونا» في أندية إنجلترا

المصدر: (لندن - أ ف ب)

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس «كورونا» في ناديين مختلفين، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 8 إصابات.

ويأتي ذلك قبل نحو ثلاثة أسابيع من منتصف يونيو، وهو الموعد الذي تأمل الرابطة في استئناف منافسات البطولة خلاله، وأوضحت الرابطة في بيان، أن 996 من لاعبي وأفراد الفرق خضعوا أيام 19 و21 و22 مايو لفحوص كشف «كوفيد 19». مشيرة إلى أن الشخصين المصابين «سيبقيان في حجر طوعي لفترة سبعة أيام».

وكانت الرابطة أعلنت منذ أيام، أنها أجرت 748 فحصاً يومي 17 و18 مايو، جاءت نتيجة 6 لاعبين من 3 أندية إيجابية.

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