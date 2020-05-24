17 جنيه إسترليني تكفي لظهور مشجع مونشنجلادباخ في المدرجات

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

استضاف بوروسيا مونشنجلادباخ نظيره باير ليفركوزن، أول مباراة له في الدوري الألماني خلف أبواب مغلقة، ولكن على عكس الملاعب الأخرى في ألمانيا، لم تكن المدرجات خالية تماماً.

وتواجد 13 ألف مشجع لبوروسيا مونشنجلادباخ، ولكن من الورق المقوى أمس السبت، بعدما دفع كل مشجع 17 جنيهاً إسترلينياً للجمعيات الخيرية لوضع وجوهه على قصاصات من الورق المقوى في المقاعد لمباريات النادي المقامة خلف الباب المغلق وسط تفشي فيروس كورونا.

ونشر نادي مونشنجلادباخ، على حسابه الرسمي في "تويتر": "مرحباً بكم في استاد بورسيا، وشغل المشجعون اليوم مقاعدهم بالفعل، مع بعض المؤيدين المؤقتين من أندية مختلفة"، كما أشارت صحيفة "الديلي ميل".

كما تم وضع قصاصات من الورق المقوى أيضاً، لوجوه لاعبي فريق مونشنجلادباخ الذي فاز بالدوري عام 1970، ورغم خسارة مونشنجلادباخ المباراة 1-3، إلا أن البعض يرى إمكانية تحسين تلك الوسيلة والتواصل أكثر مع المشجعين لتكون أحد الحلول لتعويض جانب من خسائر الأندية من اللعب بدون جمهور.

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