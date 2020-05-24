كاسياس يروي لحظاته الأخيرة مع الريال

المصدر: دبي - البيان الرياضي

روى إيكر كاسياس حارس ريال مدريد ومنتخب إسبانيا سابقاً، تفاصيل رحيله عن النادي "الملكي" في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، وأقر بأنه كان على علم كامل بأن مواجهة خيتافي في 23 مايو 2015، ستكون أخر مباراة له بقميص "الميرينجي".

واعتبر كاسياس، والذي أمضى 15 موسما في ريال مدريد، أنه كان من الخطأ تقديم مؤتمره الصحفي الأخير دون حضور ممثل عن النادي، وفيه قال وداعا بالدموع ولم يرافقه إلا وسائل الإعلام، حسب ما أشار إليه موقع "إيه آس".

وقال في رسالته: «نادرا ما تحدثت عن رحيلي عن ريال مدريد، وقدمت مؤتمراً صحفيا بمفردي، وكان هذا خطأ، وغادرت، ومرت 5 سنوات منذ ذلك الحين".

وواصل لاعب بورتو حالياً، شرح أسباب قراره بمغادرة ريال مدريد، بعد عدة مواسم تعرض خلالها لانتقادات من جانب كبير من المشجعين الذين وجهوا صافرات الاستهجان في العديد من المباريات ضد قائد الفريق وقتها، والذي أصبح بالفعل أسطورة للنادي، بعدما توج بخمسة ألقاب للدوري وبكأس ملك إسبانيا مرتين، وكأس السوبر الإسباني أربع مرات، ودوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، وكأس السوبر الأوروبي مرتين، ومونديال الأندية مرة.

وكتب كاسياس: «مرت 5 سنوات منذ عبرت الحدود التي نقلتني إلى البرتغال، وكنت بحاجة إلى أن أشعر وكأنني شخص آخر، والعيش في أجواء جديدة، والابتعاد عن مكان اشعر فيه بأنني معرض بشكل كبير للانتقادات واستعادة الرغبة في التحسن".

وقال كاسياس لأصدقائه أنه كان بحاجة إلى تحسن جسديا وذهنيا، لكنه يؤكد أن الجانب الذهني هو أهم شيء والسبب الرئيسي الذي دفعه إلى الخروج من ريال مدريد والانتقال إلى بورتو، وأكد أنه شعر بهذا التحسن مرة أخرى.

وأضاف: «هكذا هو الأمر أيها الأصدقاء، جميع اللاعبين سواء كانوا جيدين أو سيئين يرغبون في التحسن، لهذا، هناك تحسن في الجسد والعقل، وهذا الأخير كان مهما في بورتو، وشعرت بهذا التحسن مرة أخرى، ولا تدعوهم يروون لكم قصص أخرى".

وذكر إيكر كاسياس أيضاً، الذي مر عليه عاما منذ عانى من أزمة قلبية أبعدته عن الملاعب، ويطمح الآن إلى أن يكون مرشحا لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أتباعه بصورة كيف عاش أخر مباراة له كلاعب في ريال مدريد، أمام خيتافي على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

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