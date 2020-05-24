ليفربول يسعى إلى حسم صفقة أداما تراوري في الصيف

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تستعد إدارة ليفربول لتدعيم صفوفها بالعديد من الصفقات المميزة خلال سوق الانتقالات المقبل، حتى يتمكن فريقها من تقديم نتائج مميزة، فضلا عن إرضاء الجماهير.

وحسبما أوردت صحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن إدارة ليفربول تعمل على ضم أداما تراوري، جناح فريق وولفرهامبتون، وتعمل إدارة ليفربول على حسم هذه الصفقة خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

ويعد تراوري على رأس أولويات يورجن كلوب، من أجل تدعيم صفوف "الريدز"، ومواصلة تطعيم القوام الأساسي باللاعبين المميزين، وأشارت الصحيفة إلى أن كلوب يرغب في ضم تراوري، لتخفيف الضغط على ثلاثي الهجوم المتمثل في المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

واستطاع أداما أن يقدم موسمًا مميزًا رفقة وولفرهامبتون، وتمكن من خطف أنظار كبار الأندية سواء في إنجلترا أو إسبانيا، فنجح اللاعب في تقديم نفسه كأفضل الأجنحة نظراً لسرعته وقوته فضلا عن تسجيل الأهداف.

وأبرزت الصحيفة أن وولفرهامبتون يرغب في الحصول على 60 مليون جنيه إسترليني على الأقل، للسماح برحيل تراوري، لا سيما أن اللاعب يحظى باهتمام مانشستر يونايتد والسيتي أيضًا، فضلا عن اهتمام برشلونة وريال مدريد في وقت سابق.

ونوهت الصحيفة أنه قد يكون هناك عقبات أمام ليفربول من أجل حسم الصفقة، خاصة وأن ميزانية "الريدز" لا تقدر على تحمل تكلفة الصفقة، لذا قد يضحي النادي بلاعب أو اثنين، لجمع بعض الأموال في خزينته لضم أداما تراوري.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ليفربول لا تفكر في رحيل محمد صلاح رغم وجود بعض الآراء بالاستغناء عن الدولي المصري، من أجل توفير أموال كبيرة لحسم الصفقة وربما صفقات أخرى، وهو ما ترفضه إدارة النادي.

والجدير بالذكر أنه رغم تصدر ليفربول لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الذي توقف منذ مارس الماضي، إلا أن "الريدز" عانى من بعض التخبط خلال الفترة الأخيرة، مما دفع إدارة ليفربول، لتجهيز صفقة قوية للغاية من أجل تدعيم صفوف الفريق بناءً على رؤية من المدير الفني الألماني يورجن كلوب

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