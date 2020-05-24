تحذير من مخالفة قواعد مكافحة «كورونا» بالدوري الألماني

المصدر: (برلين - د ب أ)

حذرت رابطة الدوري الألماني، الأندية من احتفال لاعبيها بإحراز أهداف بشكل لا يتوافق مع قواعد مكافحة «كورونا»، وشددت الرابطة على التدابير الصارمة في مواجهة الفيروس، وجاء التحذير في خطاب من ثلاث صفحات بعثت به الرابطة إلى أندية الدرجتين الأولى والثانية، وكان تجمع لاعبي نادي هيرتا برلين حول قائدهم فيداد إيبزيفتش للاحتفال بأهداف الفريق أمام هوفنهايم (3 - 0) في أول يوم لاستئناف الدوري دون جمهور، أثار نقاشاً عاماً. يشار إلى أن الرابطة أوصت بالحفاظ على مسافة التباعد أثناء الاحتفال بإحراز أهداف، وسمحت بالتلامس بين اللاعبين بالمرافق والأقدام.

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