«سان سيرو» مهدد بالهدم

المصدر: (روما - وكالات)

لم تقر اللجنة الإقليمية للتراث الثقافي بإقليم لومبارديا الإيطالي بأن لملعب جيوزيبي مياتزا «سان سيرو» أي تأثير ثقافي، ما يعني أنه من الممكن هدمه والسماح لأندية ميلانو ببناء ملعب جديد.

وأكدت اللجنة في وثيقة رسمية نشرت أول من أمس أنه لم تتبقَ أية مميزات أو خصائص للملعب الأصلي الذي شيد عام 1925 تجعل له أهمية ثقافية للمدينة.

وتدخلت هذه اللجنة بناء على طلب من عمدة ميلانو جوزيبي سالا الذي يعمل جنباً إلى جنب مع ميلان والإنتر على مشروع إنشاء ملعب جديد لهما في المنطقة نفسها ومن المفترض أن يكون جاهزاً قبل عام 2024 وسيحتضن افتتاح دورة الألعاب الشتوية عام 2026 التي ستستضيفها مدينتا ميلانو وكورتينا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز