نعومي تتفوق على سيرينا وتصبح الأعلى أجراً في العالم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تخطت اليابانية نعومي أوساكا، الأمريكية سيرينا ويليامز، لتصبح أكبر لاعبات التنس أجراً في العالم، بعدما حققت 37.4 مليون دولار، من أموال الجوائز على مدار العام الماضي، وفقاً لمجلة "فوربس".

وانفردت نعومي (22 عاماً)، بتحقيق لقبين في البطولات الأربع الكبرى العام الماضي، وكسبت 1.4 مليون دولار، أكثر من سيرينا التي تصدرت القائمة على مدى السنوات الأربع الماضية، وقبلها حققت الروسية ماريا شارابوفا، الرقم القياسي لأرباح 12 شهراً عام 2015، بعد أن حققت 29.7 مليون دولار.

وعادة ما تحتل لاعبات التنس المركز الأول في قائمة "فوربس" للسيدات منذ عام 1990، خاصة مع تقدم سيرينا أو ماريا الروسية منذ عام 2004، وركزت الأضواء على نعومي بفوزها على سيرينا في نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2018.

ثم فازت اللاعبة اليابانية بالبطولة الكبرى التالية، وهي بطولة أستراليا المفتوحة 2019، رغم تراجع تصنيفها منذ ذلك الحين من المرتبة الأولى إلى العاشرة في تصنيف رابطة لاعبات التنس المحترفات.

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