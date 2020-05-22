هوليفيلد يستعين بالأسطورة الأوكرانية لمواجهة "الدبابة البشرية"

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

استعان إيفاندر هوليفيلد (57 عاماً)، بطل العالم السابق للوزن الثقيل، بالأسطورة الأوكرانية فلاديمير كليتشكو، لتدريبه في معسكره التدريبي، وهو يستعد للعودة المثيرة لحلقة الملاكمة، ضد منافسه القديم مايك تايسون في وقت لاحق من العام الجاري.

ولعب هوليفيلد آخر مباراة عام 2011، وتوقف بعدها بمسيرة شهدت 57 مباراة، وأكد على أن أي لقاء مع تايسون الملقب بـ"الدبابة البشرية"، والذي سبق وقضم جزءً من أذنه، سيكون معركة لطيفة، لكن الفيديو التدريبي الأخير، والذي يضم كليتشكو وهوليفيلد، يشير إلى خلاف ذلك.

ويظهر الفيديو الذي انتشر اليوم على موقع انستغرام، مدى الاستعدادات الجادة لهوليفيلد، خلال معسكره التدريبي المتوقع استمراره حتى خوضه معركته الأولى منذ ما يقرب من 10 سنوات، حسب ما أشارت صحيفة "الديلي ميل".

ويبدو هوليفيلد في حالة ممتازة في مقطع الجديد للتدريبات، وشوهد وهو يقفز ورفع الأثقال، ويعمل على سرعة الحركة، وأنهاه الملاكم قائلاً: "الصفقة الحقيقية عادت عزيزي".

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