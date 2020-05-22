أنشيلوتي: تدريبي للريال لا ينسى

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد المدرب الإيطالي الشهير كارلو أنشيلوتي، أن فترة تدريبه لفريق ريال مدريد في الفترة ما بين 2013 و2015، لا يمكن نسيانها، وعندما جاء دور المشاركة في دوري أبطال أوروبا، كان الأمر بمثابة هوس للفريق الملكي.

وقال أنشيلوتي المدرب الحالي لفريق إيفرتون الإنجليزي، لشبكة قنوات "سكاي سبورتس": "اعتقد كمدرب أنه يجب أن تقوم بتدريب ريال مدريد ولو لمرة واحدة في حياتك، وقضيت عامين بين جدرانه، وكانت تجربة لا تنسى، لأنني أرى أن ريال مدريد أفضل نادي في العالم بفضل صورته أمام الجميع في الخارج".

وأضاف المدرب الإيطالي: "كل مكان تذهب إليه أو أي بلد تزورها تكون هناك ناس ترغب في رؤيتك وفي دعم الفريق، فهو يحظى بأعلى مستوى من التنظيم ويمتلك ملعبا رائعا للتدريبات، وكان يمتلك فريقا لا يصدق عندما توليت تدريبه".

ومن أبرز البطولات التي حققها أنشيلوتي مع الميرينجي كانت بطولة دوري الأبطال العاشرة، والتي فاز بها في لشبونة على حساب أتلتيكو مدريد.

وأوضح أنشيلوتي: "عندما وصلت كان الفريق يعاني من بعض المشكلات، وحقيقة عدم فوزهم بدوري أبطال أوروبا منذ 12 عاما كان بمثابة هاجس لهم لأن ريال مدريد اعتاد على الفوز بالكثير منها، كنت محظوظا بتحقيق هذا اللقب الغائب في أول عام لي مع الفريق".

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