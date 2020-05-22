استاد فالنسيا يتحول إلى مركز لتوزيع الطعام

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تقرر ان يفتح ملعب ميستايا أبوابه ليصبح اعتبارا من الأسبوع المقبل مركزاً لتوزيع الأغذية على الأسر والأشخاص المحتاجين، حسبما أعلنت مصادر من نادي فالنسيا الإسباني.

وستعمل منظمة (بنك العمل التضامني) غير الحكومية، بالتعاون مع برنامج متطوعي (كايشا بنك)، على توزيع حصص من الأغذية بين مئات الأسر التي طلبت مساعدة.

ويقدم هذه الأطعمة بنك فالنسيا للأغذية، وتجري عملية الطهو عبر مبادرة (طهاة من أجل إسبانيا) التابعة لمنظمة (مركز العالم للطهي)، وهي منظمة غير الحكومية للطاهي خوسيه أندريس.

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