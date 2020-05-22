برناردو سيلفا: لا يمكن تجاهل ريال مدريد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد النجم البرتغالي برناردو سيلفا، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أنه لا يمكن تجاهل ريال مدريد الاسباني، وفرصه القوية في الفوز بدوري أبطال أوروبا.

ووصف أداء فريقه أمام الريال في البطولة القارية، قائلاً: "يتعلم ويتطور جميع اللاعبين والمدربين، وغيرنا تكتيكنا مع مدربنا بيب جوارديولا، ونحن نغير طريقة اللعب في كل مباراة، ونتأقلم مع متطلبات المباراة، وأعتقد أننا عانينا في البرنابيو، وقدمنا مباراة قادتنا إلى الفوز، وهو أمر ليس بالسهل هناك".

وعن ذكرياته من مباراة ريال مدريد الماضية، قال: "في حياتي، منذ أن بدأت لعب كرة القدم، لم أبتعد عن اللاعب لأكثر من ثلاثة شهور لأنني لحسن الحظ لم أتعرض لإصابات خطيرة، الابتعاد عن اللعب لثلاثة شهور أمر غريب علي، ولا أتذكر آخر مباراة لعبناها، وأرغب في استئناف اللعب".

وحول قدرة الريال في التأهل إلى ربع النهائي الأوروبي، قال: "كل شيء ممكن، وعندما تلعب ضد فريق كالريال، فإن كل الأمور لم تحسم بعد، رأينا في السنوات الأخيرة مباريات إقصائية كثيرة تتغير، وبرشلونة في الموسم الماضي عندما فاز على ليفربول 3-0، ثم خسر بعد ذلك بأربعة أهداف، ولا يمكن معرفة ما سيحدث، وبالتأكيد حققنا نتيجة جيدة وأصبحنا في موضع يؤهلنا إلى ربع النهائي، ولكن المباراة القادمة ستكون صعبة جدًا وعلينا خوضها والتركيز فيها".

وحول حظوظ مانشستر سيتي في التتويج بدوري الأبطال، أوضح: "فزنا بكل شيء في إنجلترا خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وتوجنا الموسم الماضي بالأربعة ألقاب الإنجليزية، وفزنا هذا الموسم بكأس السوبر والرابطة، ولا زلنا ننافس على كأس إنجلترا ونود الفوز به، ولكن دوري الأبطال هو اللقب الذي ينقص النادي واللاعبين وبيب أيضاً، نعلم أنها منافسة صعبة، ولكننا سنقاتل للتتويج باللقب".

وبالنسبة للريال، أضاف: "بالتأكيد لم تنته حظوظ الريال أو أي فريق بعد، وريال مدريد فاز بالبطولة 13 مرة، ويمتلك لاعبين ذو خبرة كبيرة في هذه المنافسة أكثر من أي شخص، ولذا لا يمكننا التفكير في أننا انتصرنا عليه بعد".

وأجاب لموقع "إيه آس"، عن عودة الدوري الإنجليزي لاستئناف النشاط، قائلاً: "نعم، نتطلع إلى أقصى درجات الأمان، ولكنا لدينا رغبة كبيرة في العودة إلى لعب كرة القدم ولمسها مرة أخرى، وننتظر أن يطلعونا بموعد العودة".

وعن تجربته الاحترافية مع موناكو برفقة مبابي، قال: "انضم مبابي إلى موناكو في آخر موسم لي، ولكن كان هناك لاعبون كبار عندما جاء كبرباتوف، مارشيال، فابينيو، كورزاوا، وفي آخر موسم لي هناك لعبت مع ليمار، فابينيو، ميندي، باكايوكو، فالكاو ومبابي، وبصفة خاصة في آخر ستة أشهر عندما بدأ في المشاركة أكثر، مبابي لاعب مختلف الجميع يعرفه وسيقوم بأمور مميزة في كرة القدم".

وحول تجربته مع مانشستر سيتي، قال: "منذ أن كنت طفلاً كنت أحلم باللعب في أفضل المنافسات والدوري الإنجليزي أحدها، وكنت أحلم بالأمر، وعندا أنهيت الموسم الأخير مع موناكو بالتتويج بالدوري والوصول إلى نصف نهائي دوري الأبطال أدركت أنها لحظة جيدة للرحيل وتجربة شيء جديد، وبالتأكيد كان اختياري جيداً لأن جميع من في النادي، الجهاز الفني، اللاعبون، والجماهير استقبلوني جيداً جداً وأنا أشعر بخير هناك".

وأختتم موضحاً كيفية مساعدة جوارديولا ومانشستر سيتي له لكي يصبح ضمن الأفضل، قال: "جوارديولا يرى كرة القدم بشكل مختلف للغاية عن جميع المدربين الذي عملت معهم، وعندما انضممت إلى مانشستر احتجت إلى وقت لكي أتأقلم مع الفريق، ولكي أفهم كل ما كنت أريده وتعلمت الكثير، كان القدوم إلى مانشستر سيتي أفضل فرار اتخذته، فأنا أتعلم كل يوم مع جوارديولا ومع جميع الزملاء في الفريق".

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