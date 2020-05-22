مورينيو: شعرت بروح العائلة مع ميلان خلال الثلاثية

المصدر: دبي- العوضي النمر

اعتبر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، نفسه والدا لفريق إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، الذي قاده للتتويج بثلاثية تاريخية قبل عقد من الزمان.

وقال مورينيو لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" في الذكرى السنوية للفوز بدوري أبطال أوروبا 2010 على حساب بايرن ميونخ 2 / صفر: قدمت أفضل ما عندي لأنني شعرت أنني في منزلي"، حدث أنني كنت أفضل نفسي على الجميع، ولكن هذا لم يحدث في إنتر، هذا يحدث مع العائلة: عندما تصبح والدا، تتفهم ان الآخرين أهم من نفسك، وتتراجع".

وأعرب عن تقديره للعلاقات التي لديه بالنادي، مضيفا "أنا لا أتصنع. أنا أكون ما عليه، هذا كل ما في الأمر، ربما كنت غبيا، ولكنني كنت دائما كما أنا".

وكان مورينيو توج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثانية مع إنتر ميلان، بعد خمسة أيام من تسجيل دييجو ميليتو هدفي الفوز بدوري أبطال أوروبا في مدينة مدريد، كما فاز بلقب كأس إيطاليا في وقت سابق من شهر مايو.

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