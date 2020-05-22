لكل مجتهد نصيب

المصدر: إعداد - خالد المهيري

تعد بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا، من أكثر البطولات إثارة، إذ شهدت عدداً من المفاجآت القوية وأهمها سقوط المنتخب الألماني حامل لقب النسخة الماضية وخروجهم من دور المجموعات، وتمكن المنتخب الإنجليزي من الوصول إلى نصف نهائي البطولة بعد سنوات طويلة من الخروج المبكر من منافسات المونديال، إضافة إلى بزوغ نجم المنتخب البلجيكي الذين ظفروا بالمركز الثالث.

إلا أن أكثر المفاجآت إثارة وقوة، وهو الصعود الكبير وغير المتوقع لمنتخب كرواتيا بقيادة مدرب نادي العين السابق زلاتكو داليتش، إذ كانت البداية عبر الملحق بعد الفوز على اليونان بالذهاب 4-1 ثم التعادل السلبي بالإياب، أوقعت القرعة زملاء لوكا مودريتش بمجموعة صعبة ضمت الأرجنتين وصيفة نسخة 2014، نيجيريا، وأيسلندا، العلامة الكاملة وتصدر المجموعة كان المشهد الرائع، ثم التأهل للنهائي بعد خوض 120 دقيقة بثلاث مباريات متتالية بثمن النهائي ضد الدنمارك، ربع النهائي ضد روسيا، ثم نصف النهائي ضد المنتخب الإنجليزي وصولا إلى المباراة النهائية والتي جمعتهم مع المنتخب الفرنسي.

ولم يكن المنتخب الكرواتي لقمة سهلة لـ «الديوك» إذ قدموا مباراة قوية على الرغم من خسارتهم المباراة بنتيجة ( 4 -2 ) إلا أن رحلتهم الطويلة للوصول إلى النهائي ألهمت الجميع وأعطت مثال بأن كرة القدم ليست فقط للكبار بل هناك مكان للمجتهدين.

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