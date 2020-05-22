إيقاف الدوري اليوناني لكرة السلة نهائيا وتتويج باناثينايكوس باللقب

المصدر: أ ف ب

أعلنت رابطة الدوري اليوناني لكرة السلة الخميس الإيقاف النهائي لموسم 2019-2020 بسبب فيروس كورونا المستجد، مع تتويج باناثينايكوس باللقب بعدما كان متصدرا للمسابقة قبل إيقافها الموقت قبل شهرين.

وأوضحت الرابطة أن ممثلي مدينة سالونيكي، أريس وباوك صاحبي المركزين الأخيرين، لن يهبطا إلى الدرجة الثانية.

وكان باناثينايكوس الذي توج باللقب التاسع والثلاثين في تاريخه، يتصدر المسابقة بفارق نقطتين عن مطارده المباشر أيك أثينا.

في المقابل، ينتظر الاتحاد اليوناني لكرة القدم مصادقة الحكومة على استئناف المنافسات الملعقة حتى السادس من يونيو المقبل.

وكانت الرابطة السوبر للدوري اليوناني صوتت بإجماع أعضاء مجلس إدارتها على استئناف المنافسات.

واستأنفت أندية كرة القدم في اليونان التي وصل فيها عدد ضحايا جائحة "كوفيد-19" إلى 168 شخصا، التدريبات بحسب بروتوكولات صحية مشددة وحتى الآن لم يتم الاعلان عن أي حالة إيجابية لدى اللاعبين رغم الفحوص المنتظمة التي يخضعون لها.



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