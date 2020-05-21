الكشف عن موعد عودة الدوري الإسباني

المصدر: البيان الرياضي

كشفت المحطة الإذاعية “كوبي” عن الموعد النهائي لعودة مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم 2019 / 2020.

وأشارت المحطة الإذاعية بأن الدوري الإسباني سيعود يوم الجمعة الموافق 12 يونيو القادم.

وأضافت المحطة بأن رابطة الدوري الإسباني “الليغا” تخطط لإرسال جدول مباريات الدوري للأندية في الأسبوع القادم، وضربة البداية ستكون بين إشبيلية وريال بيتيس يوم الجمعة، على أن تستكمل باقي اللقاءات يومي السبت والأحد.

وتوقفت الحياة الكروية في إسبانيا وأوروبا منذ منتصف شهر مارس الماضي إلى الآن بسبب انتشار فيروس كورونا.

وعادت أندية الدوري الإسباني للتدريبات مرة أخرى الأسبوع الماضي وسط إجراءات صحية مشددة، وهذا الأسبوع اختلف الأمر قليلاً بزيادة عدد اللاعبين في المجموعة الواحدة.

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