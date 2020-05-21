مدرب الثلاثية

المصدر: إعداد - خالد المهيري

مع بداية عام 2016، أعلن رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، عن تعيين النجم الأسطوري الفرنسي زين الدين زيدان، مدرباً للفريق الملكي، عقب النتائج المخيبة للآمال التي حققها الفريق مع المدرب الإسباني رافايل بينيتيز، في نهاية النصف الأول من موسم (2015 - 2016)، إذ بات الفريق قاب قوسين أو أدنى من الخروج خالي الوفاض للموسم الثاني على التوالي، عقب الإنجازات التي حققها مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عام 2014، والتي كان أبرزها الفوز بكأس إسبانيا، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

كانت التوقعات تشير إلى أن ريال مدريد تحت قيادة زيدان، لن يحقق النتائج المرجوة، وأن الهدف هو فقط حفظ ماء الوجه للفريق، إلا أن نجم ريال مدريد السابق، أثبت العكس، وقاد الفريق بقوة، للعودة لدائرة منافسات الدوري الإسباني، ولكن المفاجأة الكبرى، تمثلت بتأهل الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا، واللعب مرة أخرى ضد الجار اللدود أتلتيكو مدريد.

وعلى الرغم من توقعات المراقبين بأن الكفة ستكون لصالح أتلتيكو مدريد، إلا أن العكس قد حصل، وفاز الملكي باللقب الأوروبي عبر ركلات الترجيح، والتي كانت البداية لثلاثية، يراها المراقبون لن تتكرر في القريب العاجل، إذ تمكن زيدان من إسقاط يوفينتوس الإيطالي 2017، وليفربول الإنجليزي 2018، ليتزعم أوروبا لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى حصوله على الدوري الإسباني، وكأس العالم للأندية، والسوبر الإسباني، والسوبر الأوروبي.

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