صلاح ورفاقه يرتدون قمصان بـ 80 مليون جنيه إسترليني

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يبدأ ليفربول الموسم المقبل بارتداء قمصان نايكي، بفضل أكبر صفقة أطقم في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد أن حصل على الضوء الأخضر، بفوزه في قضيته ضد نيو بلانس، وتبدأ صفقة الـ 80 مليون جنيه إسترليني سنوياً هذا الصيف، متغلباً على أكبر اتفاق حالي بين مانشستر يونايتد وأديداس، ومن المقرر أن يتم تجهيز نجوم ليفربول بقيادة محمد صلاح وساديو ماني وبوبي دونكان، في نايكي الموسم المقبل.

وعلى الجانب الآخر، أعلن إيفرتون عن مشروعه التالي، واستبدل أومبرو بهوميل، بعقد بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني سنوياً، وقالت دينيس باريت باكسينديل، الرئيس التنفيذي للنادي، مؤكدة على أهمية صفقتهم: "من المهم أن نحقق أقصى قيمة من صفقاتنا التجارية، وهذه صفقة قياسية لنادي إيفرتون".

فيما يحصل مانشستر يونايتد، على 75 مليون جنيه استرليني في الموسم من عقده مع أديداس، وحتى عام 2025، وخلفهم منافس مانشستر سيتي، مع صفقة أبطال الدوري الممتاز مع بوما، بقيمة 65 مليون جنيه استرليني في السنة في صفقة تستمر حتى عام 2029.

وتبقى نايكي على صفقاتها مع كل من تشيلسي وتوتنهام، حسب ما أشار موقع "الديلي ميل"، حيث عقد الأول اتفاقية حتى عام 2032 بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني لكل موسم، بينما تبلغ قيمة العقد الأخير 30 مليون جنيه إسترليني حتى عام 2033، وعقد ارسنال 60 مليون جنيه استرليني في السنة مع اديداس، ويستمر حتى عام 2024.

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