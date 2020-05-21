دي يونغ بعد العودة إلى برشلونة: اشتقت لكرة القدم

المصدر: أ ف ب

عبَّر لاعب وسط برشلونة الإسباني لكرة القدم الهولندي فرنكي دي يونغ عن اشتياقه للعبة، بعد عودة فريقه للتمارين اثر توقف طويل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال لاعب أياكس امستردام السابق الخميس لموقع النادي الكاتالوني: افتقدت التمارين وكرة القدم لم نلتق لنحو شهرين أو ثلاثة، بشكل عام، نفترق لنحو أسبوعين أو ثلاثة في السنة كحد أقصى، ونكون سعداء لرؤية بعضنا مجدداً. لذا تخيّلوا مدى سعادتنا الآن. ويتصدّر برشلونة، حامل اللقب في آخر موسمين، ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد.

وأضاف الشاب دي يونغ: في البداية لم يكن سيئاً ان نتدرب بمفردنا، وتدرّبت في هولندا كي أتمكن من الوصول إلى هذه المرحلة أنا سعيد للاندماج مجدداً مع المستطيل الأخضر.

وسمحت السلطات الاسبانية بالانتقال من التمارين الفردية إلى تدريبات في مجموعات صغيرة بدءاً من الأثنين الماضي. وتأمل رابطة الدوري في استئناف منافسات الليغا قرابة منتصف يونيو.

وأضاف دي يونغ: لا أعتقد الآن أني قادر على خوض مباراة كاملة، لكن لا تزال أمامنا أسابيع قليلة في التمارين، آمل في أن نتدرب سوياً في وقت قريب، في غضون بضعة أسابيع سنكون قادرين على اللعب.

وتابع دي يونغ عودة الدوري الالماني الأسبوع الماضي، وهو الأول بين البطولات الكبرى يستعيد منافساته. وأوضح: شاهدت بوروسيا دورتموند وشالكه. كنت سعيداً لمشاهدة مباراة على الهواء مباشرة، حتى لو كانت الظروف غريبة، دون جماهير. يتعيّن علينا اللعب دونهم وآمل في عودتهم قريباً إلى الملاعب.



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