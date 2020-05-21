ارتفاع ديون مانشستر يوناتيد 42%

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رسمياً، أن ديونه ارتفعت بنسبة 42٪ لتصبح 430 مليون جنيه إسترليني، بعدما انخفضت إيراداتهم، 123 مليون جنيه إسترليني خلال العام الماضي.

وكانت آخر التقارير المالية عن النادي في العام الماضي، قد كشفت عنها مجلة "فوكس"، وأكدت فيها أن النادي يواجه أزمة مالية كبيرة، بسبب نتائجه المخيبة منذ اعتزال مدربه الأسطوري سير أليكس فيرغسون سنة 2013.

وأوضحت أن النادي المملوك منذ عام 2005 من قبل عائلة جليزر الأمريكية، والتي استحوذت عليه مقابل 790 مليون جنيه إسترليني، فقد الكثير من توهجه على الصعيد الرياضي، بعدما شهد في السنوات السابقة، تضاعف قيمته 4 مرات تقريباً، ليصل الآن إلى 3 مليارات جنيه إسترليني.

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