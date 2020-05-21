بروفة أخيرة لبايرن ودورتموند قبل قمة البوندسليجا

المصدر: أ ف ب

يخوض بايرن ميونيخ المتصدر ووصيفه بوروسيا دورتموند السبت بروفة أخيرة، قبل مواجهتهما المفصلية الثلاثاء والتي قد تلعب دوراً كبيراً في تحديد هوية بطل الدوري الألماني لكرة القدم، العائد بعد توقف نحو شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان إستئناف المنافسة الكروية في ألمانيا الأسبوع الماضي مبكراً مقارنة مع جيرانها في غرب أوروبا والذين سيعودون على أقرب تقدير في يونيو، علماً بأن معدل الوفيات في البلاد بسبب "كوفيد-19" هو من الأدنى في أوروبا والعالم.

ووسط إجراءات صحية صارمة وقيود فرضها بروتوكول تطرق لأدق التفاصيل، عادت عجلة البوندسليجا للدوران دون جماهير، وسط مخالفات بسيطة على غرار بعض العناق أو المصافحة لدى تسجيل اللاعبين الأهداف.

وتنطلق مباريات المرحلة السابعة والعشرين الجمعة.بمباراة العاصمة بين هرتا برلين الفائز على هوفنهايم وأونيون برلين الثاني عشر.

وكانت أبرز مباريات المرحلة الماضية دربي إقليم الرور بين بوروسيا دورتموند وشالكه، الذي ثأر فيه الأول برباعية

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