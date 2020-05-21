فلورنتينو بيريز يشهد تدريبات ريال مدريد

المصدر: البيان الالكتروني

شهد فلورنتينو بيريز، رئيس نادى ريال مدريد الإسبانى، جانبا من الحصة التدريبية للاعبين التى أقيمت تحت قيادة المدرب الفرنسى زين الدين زيدان، اليوم الخميس، استعدادا لاستئناف منافسات الموسم الكروى الجارى 2019-2020 التى توقفت منذ شهر مارس الماضى بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكر الموقع الرسمى للنادى الملكى أن بيريز زار تدريبات الميرنجى التى أقيمت فى المدينة الرياضية، وألقى التحية على المدربين واللاعبين وتبادل أطراف الحديث معهم.

وعاد لاعبو ريال مدريد مؤخرا إلى التدريبات بالمدينة الرياضية "الفالديبيباس" بعد توقف دام أكثر من شهرين، ومازالت تتبقى أمام الفريق الملكى 11 مباراة فى الليجا هذا الموسم.

وينتظر ريال مدريد خوض 6 مباريات على ملعبه "سانتياجو برنابيو" أمام كل من: إیبار وفالنسیا ومایوركا وخیتافى وألافیس وفیاریال، كما يحل الفريق الملكى ضيفا ثقيلا على 5 أندية هي: ريال سوسیداد وإسبانیول وأتليتك بلباو وغرناطة ولیجانیس.

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