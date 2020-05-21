ريبيري يعود إلى تدريبات فيورنتينا بعد غياب 6 أشهر

المصدر: أ ف ب

عاد الجناح الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري إلى تمارين فريقه فيورنتينا الايطالي، بعد غيابه ستة أشهر عن الملاعب بسبب إصابة قوية في كاحله.

وشارك ابن السابعة والثلاثين في حصة تمارين فردية الأربعاء بعد حصول أندية "سيري أ" على الضوء الأخضر من السلطات لاستئناف تمارينها هذا الأسبوع، إثر توقف لنحو شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونشر ريبيري شريط فيديو قصيراً عبر حسابه على موقع "تويتر"، مرفقا بتعليق "عُدت"، يظهر فيه اللاعب الدولي السابق يركض وينفّذ تمارين لياقة، سيطرة على الكرة وتسديد. كما نشر النادي شريطا مماثلا مرفقا بتعليق "عودة فرانك"، مع رسمِ تاج ملكي.

وتألق ريبيري مع بايرن ميونيخ الألماني لمدة 12 عاما قبل انتقاله الى فيورنتينا مطلع هذا الموسم، وهو عاد إلى ايطاليا قبل نحو أسبوعين بعد تمضية أسابيع عدة في المانيا خلال فترة إغلاق البلاد ضمن إجراءات الوقاية من تفشي "كوفيد-19".

سجل مرتين في 11 مباراة مع "فيولا" الذي يحتل المركز الثالث عشر في الترتيب، قبل خضوعه لجراحة في كاحله الأيمن نتيجة اصابة في مباراته الاخيرة ضد ليتشي في 30 نوفمبر. وتم تعليق المسابقات في ايطاليا حتى منتصف يونيو. ويتوقع أن يتخذ قرار حول موعد عودة الدوري الأسبوع المقبل.

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