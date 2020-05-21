أدوريز نجم أتلتيك بلباو يعلن اعتزاله برسالة مؤثرة

المصدر: أ ف ب

أعلن أريتز أدوريز المهاجم المخضرم لنادي أتلتيك بلباو الاسباني لكرة القدم اعتزاله اللعب نهائيا عن عمر 39 عاما.

ونشر أدوريز عبر حسابه الشخصي في "تويتر" صورة له في الطفولة يحتضن كرة قدم، وأرفقها بالقول: "ساعة الوداع أتت. وهكذا سينتهي بالنسبة لي هذا الطريق الرائع والذي لا ينسى منذ البداية وحتى النهاية. شكرا جزيلا".

وأضاف: "قلت دائما إن كرة القدم هي التي تتخلى عنك قبل أن تتخلى عنها. بالأمس، نصحني الأطباء بإجراء عملية جراحية بأسرع وقت ممكن من أجل استبدال فخذي".

وأوضح: "للأسف، لقد قال جسدي كفى. لا أستطيع مساعدة زملائي كما كنت أود وكما كانوا يستحقون. هكذا هي حياة الرياضي الإحترافي بكل بساطة".

وكان أدوريز يحلم بخوض المباراة النهائية لكأس إسبانيا بين أتلتيك بلباو وجاره ريال سوسييداد التي تأجلت إلى موعد لاحق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، لكن حلمه تبدد بسبب نصيحة الأطباء.

ولد أدوريز في سان سيباستيان على بعد 100 كلم من بلباو، وخاض أول مباراة رسمية في صفوف الأخير عام 2002، ثم دافع عن ألوان العديد من الأندية (بورغوس، بلد الوليد، مايوركا وفالنسيا) قبل العودة إلى بلباو عام 2012.

وحاز أدوريز باكورة ألقابه مع بلباو عندما توج بكأس السوبر الإسبانية موسم 2015-2016 على حساب برشلونة، وكان نجم مباراة الذهاب التي انتهت بفوز فريقه برباعية نظيفة كان نصيبه منها ثلاثة أهداف قبل أن يسجل هدف التعادل 1-1 في مباراة الإياب.

وعاش أدوريز لحظة المجد أيضا عندما دخل احتياطيا في مباراة فريقه الافتتاحية ضد برشلونة هذا الموسم ونجح في تسجيل هدف المباراة الوحيد قبل نهايتها بدقيقة واحدة بضربة مقصية رائعة.

ويعتبر أدوريز أفضل هداف في بلباو في القرن الـ21 بتسجيله 172 هدفا في 405 مباريات خاضها بقميص الفريق.

وتوج أدوريز مرتين هدافا للدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بواقع 10 أهداف موسم 2015-2016، و8 أهداف موسم 2017-2018، كما خاض أدوريز مع المنتخب الإسباني 13 مباراة دولية.

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